Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal, bugün başlayan kursların 15 Ağustos 2025’te sona ereceğini hatırlatarak aileleri çocuklarını mahallelerde bulunan camiler ve Kur’an kurslarına göndermeleri tavsiyesinde bulundu.

Şanal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“ Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen program çerçevesinde açılan yaz Kur'an kurslarımız il, ilçe merkezleri belde ve köylerde imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu hocalarımızın rehberliğinde Elifba, Kur'an Kerim, ilmihal, dini bilgiler dersleri ile sosyal etkinliklerle çocuklarımıza en kaliteli hizmet vermektedir.

Son yıllarda bazı kurum ve kuruluşların da kurs açtığına şahit olmaktayız. Yaz Kur'an kurslarının cami odaklı olup kursumuza gelecek yavruların camiyi, mihrabı, minberi, kürsüyü, cami ortamını görmesi ve tanıması açısından önem arz etmekte olup velileri çocuklarını tüm mahallelerimizde bulunan camilerimize, Kur'an kurslarımıza yönlendirmesini bekliyoruz. Başta kurs verecek olan hocalarımız olmak üzere yavrularımıza da hayırlı bir kurs dönemi diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi