Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Bediha Akmeşe koordinatörlüğünde yürütülen İlaç Kimyası dersi kapsamında mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Samsun Botafarma İlaç Fabrikası ve Samsun Eczacı Odası Ecza Müzesine teknik bir gezi düzenledi. Etkinliğe Öğretim Görevlisi Sevim Gökçe Yılmaz ve Öğr. Gör. Hüsne Tatlısu da katılım sağladı.

Ziyaretin ilk durağında, Botafarma İlaç Fabrikası Kurucu ortağı Ecz. İsa Melek tarafından öğrencilere fabrikanın üretim hattı tanıtıldı. Hammadde girişinden ambalajlamaya kadar geçen tüm üretim süreçlerinin aktarıldığı sunumda; farmasötik kalite kontrol adımları, GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartları ve modern ilaç üretim teknolojileri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, kalite kontrol laboratuvarını da gezerek yürütülen analiz süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gezinin ikinci ayağı olan Samsun Eczacı Odası Ecza Müzesi ziyaretinde ise öğrenciler, Türk eczacılık tarihine ışık tutan zengin bir koleksiyonla buluştu. Geleneksel eczane mimarisi, geçmişte kullanılan ölçüm cihazları, terazi sistemleri, ilaç şişeleri ve reçeteler incelenerek eczacılık mesleğinin tarihsel dönüşümü üzerine bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hem güncel ilaç üretim süreçlerini gözlemleme hem de mesleki tarihle bağ kurma fırsatı elde etti. Bu tür uygulamalı eğitim gezilerinin, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını artırarak mesleki gelişimlerine katkı sunduğu vurgulandı.

Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak teknik gezi nedeni ile başta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere; Botafarma Kurucu Ortağı Ecz. İsa Melek, Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Çelebi Ayvaz’a teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi