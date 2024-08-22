Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Spor Kulübü sporcularından Atletizm Cirit atma Türkiye şampiyonu ve Dünya beşincisi Enes Borucu, Özel sporcular Atletizm 100 metre ve 400 metre Türkiye Şampiyonu Pınar Kurt, Özel Sporcular judo il şampiyonu Ahmet Aydın, Okul Müdürü Can Fırat Şahin, Beden Eğitimi Öğretmenleri Mehmet Ali Kurt ve Mehmet Civan ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ettiler.

Çağlar'a Spor İl Müdürü görevini yürütürken verdiği destekten dolayı teşekkür eden özel atletler, yeni görevinde de başarı dileklerini ileterek çiçek takdim ettiler.

Editör: RIFAT KARA