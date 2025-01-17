Savunma sporlarında Çorum’un en başarılı sporcusu, Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Abdussamet Uğurlu, Türkiye şampiyonasına katılamama durumuyla karşı karşıya kaldı.

2025 yılında yapılacak uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan Türkiye Kickboks Şampiyonası 21 Ocak’ta Antalya’da başlıyor. Şampiyonaya sayılı günler kala maddi sıkıntıları aşamayan Abdussamet Uğurlu, şampiyonaya katılamayacağını açıkladı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden ve kendisine uzanacak bir destek eli beklediğini kaydeden Uğurlu, “Süper Lig’de üç kez şampiyon oldum. Avrupa’da derecelerim var. Son 4 yıldır da milli takımdayım ama destek göremiyorum. Her sene aynı sorunu yaşıyorum. Bu yıl iyice tıkandık. Eğer destek bulamazsam 21 Ocak’ta başlayacak şampiyonaya katılamayacağım.

Buradan il ve ilçe belediye başkanlarına, iş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Ben bir Çorumluyum. Müsabakalara Çorum adına katılıyorum. Desteklendiğim sürece Çorum adına daha büyük başarılar kazanmak istiyorum. Çorumlu hemşehrilerimin desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu olan Abdussamet Uğurlu’nun kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 5 Avrupa Kupası şampiyonluğu, 1 Dünya Kupası ikinciliği, 1 Dünya Kupası üçüncülüğü ve Avrupa’da üçüncülüğü bulunuyor.