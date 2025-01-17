Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta İstanbulspor’la oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’ya 105 bin lira para cezası, eylemin gerçekleştiği Doğu Tribün D1 ve VİP Tribünü A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

PFDK, müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Ahlatcı Çorum FK yardımcı antrenörü Ziya Akçeken ve kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu’na 1’er maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 29 bin 500’er lira da para cezası verdi.

Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor’un Pendikspor’la oynadığı maçta hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel 2 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 58 bin 500 lira para cezasına çarptırılırken, Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncularına yönelik “ciddi faulleri” nedeniyle kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu futbolcular Enes Savucu ve Yiğit Ulaş da 2’şer maçtan men edildi.