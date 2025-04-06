Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 32.hafta maçında konuk ettiği Esenler Erokspor’la 3-3 berabere kalırken, kaptan Ferhat Yazgan maçtan sonra şampiyonluk sözü verdi.

İstanbul temsilcisinin ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı maçta attığı 2 golle alınan altın değerindeki 1 puanda büyük pay sahibi olan Ferhat Yazgan, karşılaşma sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte maraton tribünündeki taraftarlara gitti. Kırmızı-siyahlı taraftarlar özellikle ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı takımı alkışlarken, kısa bir konuşma yapan kaptan Ferhat Yazgan, “Siz böyle arkamızda olduğunuz sürece Allah’ın izliyle play-off’a gideceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Bugün bu takım bunu gösterdi” şeklinde konuştu.