Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni yıl mesajında şampiyonluk vurgusu yaptı.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu 2025 yılında yaşadığını hatırlatırken, Arca Çorum FK ile de yeni yılda şampiyon olacağına inandığını ifade etti ve “Artık önümüzde yeniden şampiyon olacağımız yepyeni bir yıl başlıyor” dedi.

Eroğlu, açıklamasında, “2025, teknik direktörlük kariyerimin dördüncü şampiyonluğunu kazandığımız bir yıl oldu.

Benim, ailem ve ekibim açısından gurur dolu bir dönemi geride bıraktık. Şimdi artık önümüzde yeniden şampiyon olacağımız yepyeni bir yıl başlıyor. Anadolu’nun yıldızı yapmayı hedeflediğimiz Arca Çorum FK ile Süper Lig’e uzanırken, aileme, ekibime, dostlarıma, medya dünyasının emekçilerine, bu çatı altındaki herkese, ki taraftarımız da buna dahil güzel bir yıl diliyorum.

Bu dönemin ülkemiz adına da harika geçmesini temenni ediyorum. Biz güzel bir ülkeyiz, bir güzel insanlarız ve her şeyin en güzelini hak ediyoruz. Hoş gelecek 2026.”