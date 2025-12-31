Akkent Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile mahalle sakinlerinin çocukları, Hikmet Burhan Kaya’nın ev sahipliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklar ata bindi, çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi ve kendilerini değerli hissetti. Etkinlik sayesinde minikler hem eğlendi hem de unutamayacakları anılar biriktirdi.

Her çocuğa hediye edilen Çorum FK formaları, küçük bir armağan olmanın ötesinde, çocukların kalplerinde özel bir hatıra oluşturdu.

Etkinliğe katkıda bulunan Sortie Turizm, Seyyah Park Ailesi, ÇorumStore Ailesi, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü, Çorum Gençlik ve Spor Kulübü ve ulaşımda servis imkânı sağlayan Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için Akkent Gençlik ve Spor Kulübü Gelişim Teknik Sorumlusu Samet Aktaş, şunları söyledi:

“Öncelikle bizleri en güzel şekilde misafir eden, değerli kardeşim ve çocukların her daim yanında olan, her zaman destek veren, çocukların abisi olan Hikmet Burhan Kaya’ya teşekkür ederim. Ayrıca çocuklarımızın yeni yıla mutlu ve umutla girmelerini sağlayan tüm kişi ve kurumlara da yürekten teşekkür ediyorum.