Geçtiğimiz Mart ayında eşi Nurdan Karamustafa’yı toprağa veren Baba Dursun’un bir süredir Samsun’da yaşadığı ve rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da, oğlu Kumsal’ın yanında tedavi gördüğü ve bugün öğle saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Merhume Nurdane Karamustafa’nın eşi, Berk, Kumsal Karamustafa ve Hasibe Şentepe’nin babaları Dursun Karamustafa’nın cenazesi 2 Ocak Cuma günü memleketi Ordu’da, Orta Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çeşmeönü Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1947 Ordu-Fatsa doğumlu olan Dursun Karamustafa, memleketinin takımı olan Orduspor’da başlayan kalecilik kariyerinde, Ankara Şekerspor, Rizespor, Trabzon Sebat Gençlik, Tokatspor, Orduspor, Amasyaspor ve Çorumspor’da oynadı. Karamustafa, 1981-1982 Sezonunda Çorumspor’da futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra birçok takımda kaleci antrenörlüğü ve teknik direktörlük yaptı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Dursun Karamustafa ve geçtiğimiz Mart ayında vefat eden eşi Nurdan Karamustafa...

Çorum'da "Baba Dursun" lakabı ile bilinen Dursun Karamustafa futbolculuk kariyerini 1981-82 sezonunda Çorumspor'da noktaladı...