Çorum merkezde yaklaşık 12 yıldır kendi iş yeri olan Pehlivan Kıraathanesini işleten Emin Koçak, hem esnaf kimliği hem de sporcu geçmişiyle kentte yakından tanınan isimler arasında yer alıyor. Yağlı güreşlerde elde ettiği derecelerle Çorum’un adını Türkiye genelinde duyuran Koçak, şimdi de Kahveciler Odası’nda hizmet etmek için yola çıktı.

Başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Koçak, kahvehane esnafının sorunlarını yakından bildiğini belirterek, “Uzun yıllardır esnafın içindeyim. Kahvecilerimizin yaşadığı sıkıntıları, beklentileri ve ihtiyaçları biliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, esnafımızın haklarını savunan, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmak istiyorum” dedi.

Emin Koçak’ın adaylığı, Çorum’daki kahvehane esnafı arasında ilgiyle karşılanırken, önümüzdeki süreçte projelerini ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.