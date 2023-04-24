24 Erzincanspor galibiyetinin ardından gece geç saatlerde Çorum’a giriş yapan Çorum FK otobüsünü şehrin girişinde Çorum FK’lı taraftarlar “Şampiyon Çorumspor” tezahüratları ile karşıladı. Kırmızı-Siyah bayraklarının dalgalandığı, şampiyonluk şarkılarının söylendiği karşılaşma töreninde büyük bir coşku yaşanırken, Çorum caddeleri “Şampiyon Çorumspor” tezahüratları ile inledi.

Taraftarların coşkusu karşısında sessiz kalmayan Kulüp CEO’su Abdulhamit Yıldız otobüsün içinden taraftara seslendi. Çorum FK taraftarına şampiyonluğun çok yakışacağını ifade eden Yıldız, “Sizlerin desteği ile bugünlere geldik. Bundan sonra da sizin desteğiniz ile hedefimize ulaşacağız” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)