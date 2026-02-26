Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler A Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 23-26 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Samet Aslan 65 kiloda çıktığı ilk maçında Ağrılı rakibi Yiğit Demir’i yenmeyi başardı. İkinci maçında Kahramanmaraşlı rakibi Eyüp Kızıltaş’a mağlup olan Samet Aslan üçüncü maçında ise Erzincanlı sporcu Üveys Karani Yıldırım’ı yenerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Türkiye şampiyonu Bursa’dan Burak Bilgen birinci, Kahramanmaraş’tan Eyüp Kızıltaş ise Türkiye ikincisi olmayı başardı.