Erkekler Türkiye 1.Lig Voleybol Ligi’nde haftalar önce play-off’u garantileyen Sungurlu Belediyespor, 28 Şubat’ta lider Kahramanmaraş On İki Şubat Belediye, 3 Mart’ta da Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçlara odaklanırken, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen moral toplantısına katıldı.

Toplantının içeriği ile ilgili bir açıklama yapan Muhsin Dere, hedefin Egeler Ligi’ne yükselmek olduğunu yinelerken, “Bu takımın inancı, mücadelesi ve karakteriyle neleri başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Play-off yolunda da, sahada verdikleri her mücadelede de sonuna kadar yanlarındayız. Sungurlumuzun her alanda hedefi Süper Lig” ifadelerini kullandı.