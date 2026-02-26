Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 2 Mart Pazar günü, Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Van bölgesinden Serkan Pınar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET

Orta hakem Ömer Faruk Turtay, kariyerinde Arca Çorum FK’nın 5’i puan, 1’i ise Türkiye Kupası’nda olmak üzere 6 maçını yönetti. Arca Çorum FK kupada geçen sezon grup aşamasında, evinde Konyaspor’a 1-0 yenilirken, puan karşılaşmalarında ise 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, Güldibi’nin yönettiği puan maçlarında, 2016-2017 Sezonunda sahasında Kozanspor’u 1-0, 2021-2022 Sezonunda, sahasında Adıyaman FK, 2022-2023 Sezonunda da yine sahasında Bayburt Özel İdare’yi 3-0’lıkskorlarla yenerken, geçen sezon deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Çorum FK, tek yenilgisini 2023-2024 Sezonunda, sahasında Giresunspor’a karşı 2-0’lık skorla aldı.

Bu maçlarda Arca Çorum FK’lı futbolcular 10 sarı, rakip takım oyuncuları ise 10 sarı, 2 kırmızı kart gördüler.

EN ÇOK MANİSA’NIN MAÇINI YÖNETTİ

Ömer Tolga Güldibi, hakemlik kariyerinde tam 12 karşılaşmayla en çok Manisa FK’nın maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Manisa temsilcisi, galibiyetlerini 2023-2024 Sezonunda sahasında Tuzlaspor’a karşı 4-0, bu sezon ise deplasmanda Sakaryaspor’a karşı 2-0’lık skorla aldı. 2019-2020 Sezonunda Zonguldak Kömürspor (D) ile 2-2, geçen sezon evinde Fatih Karagümrük’le 2-2, bu sezon da İstanbulspor’la (D) 1-1 berabere kalan Manisa FK, 2015-2016 Sezonunda 1920 Maraşspor’a (D) 1-0, 2023-2024 Sezonunda Bodrum FK (D) 2-0, Boluspor’a (D) 1-0, 2024-2025 Sezonunda da İstanbulspor’a (D) 3-2 ve evinde Esenler Erokspor’a 1-0 yenildi.

Manisa FK’lı futbolcular bu maçlarda 26 sarı, 2 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 21 sarı, 2 kırmızı kart gördü.