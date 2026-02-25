TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 21.hafta maçında Arca Çorum FK’nın U19’ları deplasmanda Ankaragücü’nün konuğu oldu.

Tandoğan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada iki takımda gol yollarında fazla üretken olamayınca maç başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 18’e, ev sahibi Ankaragücü ise 37’e yükseltti.

SAHA: MKE Tandoğan Tesisleri.

HAKEMLER: Sadık Onur Karaçam, Ali Burak Aksakallı, Esma Karaçay. 4. Hakem: Deniz Oğuzhan Boztaş,

MKE ANKARAGÜCÜ U 19: Ömer Melik, Barış, Berke, Ahmet Selim, Muhammed Ali,. Mehmet, Dağlar, Turgut, Kadir, Recep Yiğit, Süleyman Emre.

YEDEKLER: Muhammed Kürşat, Muhammed Ali, Raşif Efe, Mehmet Sarp, Arafat, Kerem, Yağız Arda.

ARCA ÇORUM FK U 19: Alihan, Ömer Faruk, Mikail, Kartal Deha, Uğur Barış, Yunus Emre, Arda, Deniz Doruk, Vedat, Burak, Sami Ege.

YEDEKLER: Ahmet Efe. Berat Yiğit, Bedirhan, Yiğit, Mustafa Ercan, Süleyman Anıl, Yusuf.