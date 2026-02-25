Yeni Malatyaspor forması ile yakaladığı çıkış sonrası önce İzmir temsilcisi Menemen’e imza atan Yakup Alkan daha sonra 2016-2017 sezonunda Çorum FK’ya transfer olmuştu. Kırmızı-Siyahlı forma ile o sezon 3.Lig’de 37 maça çıkan golcü futbolcu 20 gol atarak gol kralı olmayı başarmıştı. Daha sonra Çorum FK ile yolları ayıran Yakup Alkan 2019 yılında tekrardan Çorum FK’ya gelerek Çorum FK’nın 2.Lig’e yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Çorum FK macerasının ardından Kocaelispor, Şanlıurfaspor, Batman Petrolspor ve Muşspor gibi önemli kulüplerin de formasını terleten 34 yaşındaki golcü futbolcu bu sezonun ara transfer döneminde kendisine kulüp bulamayınca kulüpsüz kalmıştı.

Daha sonra menajerleri aracılığı ile Bölgesel Lig’de kendisine kulüp arayan Yakup Alkan Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Samsun temsilcisi Çarşambaspor ile sözleşme imzaladı.