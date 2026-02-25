Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.haftasını sahasına aldığı 2-0’lık Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan Arca Çorum FK’da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona eriyor.
Yeni teknik direktörü Uğur Uçar nezaretinde çıktığı 2 maçı da kazanıp Süper Lig yolunda umutlarını diri tutan kırmızı-siyahlı takımın bugün öğle saatlerinde tesislerde toplanıp, öğleden sonra ise Manisa FK maçının hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.
Arca Çorum FK ile Manisa FK arasında 2 Mart Pazartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak 28.haftanın kapanış maçı saat 20.00’de başlayacak.
Muhabir: Haber Merkezi