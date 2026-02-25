Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının geride kalan 8 haftalık periyodunda ilk yarının aynı periyoduyla aynı puana ulaşmasına rağmen averajla ilk yarının gerisinde kaldı.

İLK 8 MAÇTA 15 PUAN

Sezona teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde başlayan Arca Çorum FK, ilk 4 haftada Amed Sportif Faaliyetleri 2-0, Adana Demirspor'u (D) 3-0, Sarıyer'i 2-0 ve Keçiörengücü'nü (D) 2-1 yenerek 4'te 4 yaparken, Vanspor'la sahasında 0-0 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. 6.haftada İstanbulspor deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Tahsin Tam'la yollar ayrılırken, takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi.

Çağdaş Çavuş nezaretinde Serikspor ve Ümraniyespor (D) ile 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 15 puan topladı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde 7 gol gördü ve periyodu +5 averajla kapattı.

İKİNCİ YARI AYNI PUAN

Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk 6 hafta maçına teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde çıktı. Devreye deplasmanda aldığı 1-0'lık Amed yenilgisi ile başlayan kırmızı-siyahlı ekip, sahasında Adana Demir'i 4-1 yendikten sonra İstanbul deplasmanından 2-1'lik Sarıyer galibiyetiyle döndü. Evinde de Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Arca Çorum FK'nın galibiyet serisi deplasmanda alınan 3-1'lik Vanspor yenilgisiyle sona erdi.

Van mağlubiyetinin ardından sahasında İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Arca Çorum FK'da ikinci İstanbulspor yenilgisi sonrası yine teknik direktör değişikliğine gidildi ve takımın başına Uğur Uçar getirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Uğur Uçar nezaretinde Serikspor'u deplasmanda 3-2, sahasında Ümraniyespor'u da 2-0 yendi.

Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk 8 maçında 5 galibiyet, 3 yenilgi alarak 15 puan toplarken, attığı 15 gole karşılık 11 gol yedi ve periyodu +4 averajla tamamladı.



Muhabir: Haber Merkezi