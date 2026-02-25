Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 20-24 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonaya Çorum'un badminton branşındaki önemli ismi Mehmet Can Töremiş damga vurdu. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü'nün sporcusu olan Mehmet Can Töremiş tek erkekler kategorisinde şampiyon olarak bir kez daha Çorum'un gururu olmayı başardı.

Töremiş'in şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Barış Boyar, Mehmet Can Töremiş ile gurur duyduklarını ifade ederken, sporcularının başarısında emeği olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'a ve Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör'e teşekkür etti.

Muhabir: RIFAT KARA