Kritik maç öncesi Manisa FK taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarında Çorum FK maçının analizi yapılmaya başlandı. Son haftalarda çıkışa geçen Siyah-Beyazlı ekip Çorum FK’yı da yenerek çıkışını sürdürmek isterken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Çorum FK’nın sağ ve sol kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Burak Çoban’ı durdurmak yönünde fikirlerini masaya yatırmaya başladı.

Manisa FK’ya gönül veren birçok taraftar Çorum FK’nın en etkili iki isminin Serdar Gürler ve Burak Çoban olduğunu belirtirken, bazı taraftarlar ise Fredy’e önlem alınması yönünde fikirlerini dile getirdiği görüldü.