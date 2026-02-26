Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, yakın zamanda İçişleri Bakanlığı görevine atanan ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi’ye, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın 19 numaralı formasını hediye etti.

Arıcı, yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin ilimizi ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen program sonunda, amatör spor camiamız adına kendilerine teşekkürlerimizi ilettik.

Sayın Bakanımızın Çorum Valiliği görevinde bulunduğu süre boyunca amatör spor kulüplerimize verdiği güçlü destekler, spor altyapımıza ve gençlerimize sağladığı katkılar camiamız tarafından daima takdirle anılacaktır. Program sonunda, şehrimizin tek profesyonel takımı Çorum FK’mızın 19 numaralı formasını kendilerine takdim ederek, Çorum spor ailesinin selam ve şükranlarını ilettik.

Nazik ziyaretleri ve şehrimize olan ilgileri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz” dedi.