Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Iğdır FK, Sakaryaspor, Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Vanspor, geçen hafta oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiler.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Iğdır FK’yı Esenler Erokspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Sakaryaspor’u Sivasspor maçında 5 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Pendikspor’u, Keçiörengücü maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle, Amed Sportif Faaliyetleri, Vanspor maçındaki “saha olayları;” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, aynı maçla ilgili Vanspor’u da “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.