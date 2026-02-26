Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Parkur Cimnastiği İl Birinciliği sona erdi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği 60 öğrenci katılım sağladı. Minikler ve Küçükler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Minikler B kız: 1.Deniz Koç (Adnan Menderes İlkokulu), 2.Gökçe Su Aktaş (Bahçelievler İlkokulu), 3.Zehra Hastaoğlu (Adnan Menderes İlkokulu), 4.Sema Nur Çıkık (Atatürk İlkokulu).

Minikler B erkek: 1.Bartu Kazan (Bahçelievler İlkokulu), 2.Berat Efe Ekinci (Atatürk İlkokulu).

Minikler A kız: 1.Mira Altutaş (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 2.Defne Kayra Yücel (Özel TED Koleji), 3.Deniz Sivrikaya (Bahçelievler İlkokulu), 4.Defne Ulucay (Bahçelievler İlkokulu).

Minikler A erkek: 1.Yiğit Bolat (Atatürk İlkokulu), 2.Adem Melih Demir (Yavuz Sultan Selim İlkokulu), 3.Baran Fatih Çanak (Atatürk İlkokulu), 4.Halil İbrahim Çıkık (Atatürk İlkokulu).

Küçük kızlar: 1.Doğa Ürün (Dumlupınar Ortaokulu), 2.Zümra Asel Kürk (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Zehra Nur Şengül (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 4.Gülsüm Güleoğlu (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Küçük erkekler: 1.Miraç Görükmez (23 Nisan Ortaokulu), 2.Azad Yusuf Demir (Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu), 3.Davut Efe Özturan (Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu), 4.Mustafa Çelik (Özel TED Koleji ).

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.