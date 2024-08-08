Ahlatcı Çorum FK’nın eski stoperlerinden Salih Zafer Kurşunlu, yeni sezon için Mersin’in 3.Lig temsilcisi Silifke Belediyespor’la anlaştı. 36 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, yeni sezonda 3.Lig 1.Grup’ta mücadele edecek olan Silifke Belediyespor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu 3.Lig ekibi Muş 1984 Muşspor’da geçiren Salih Zafer Kurşunlu, 24’ü lig, 6’ısı play-off, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 31 resmi maçta 2.766 dakika süre alırken, tamamı ligde olmak üzere 4 gol attı.