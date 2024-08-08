2018-2019 Sezonunda geldiği Ahlatcı Çorum FK’da 3,5 sezon geçiren ve ilk sezonunda kazanılan 3.Lig play-off şampiyonluğunda büyük payı bulunan Mikail Albayrak, yeni sezonda 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdarespor’a transfer oldu.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mikail Albayrak, geçen sezonu 3.Lig ekibi Fatsa Belediyespor’da geçirdi. Deneyimli oyuncu, Ordu temsilcisinin formasıyla 24 lig maçında 1.205 dakika sahada kalırken, 1 gol atıp 2 sarı kart gördü. Mikail Albayrak, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 75 dakika süre aldı.