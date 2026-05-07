Samsun’un Alaçam ilçesinde bu yıl 633’üncüsü düzenlenen Geyikkoşan Hıdrellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinde mücadele eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçileri 1 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 5 madalya kazandılar.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) takviminde sezonun 6’ıncı organizasyonu olan 633. Alaçam Geyikkoşan Yağlı Güreşlerinde 30’u başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 500’ün üzerinde pehlivan er meydanında kol bağladı.

Antrenör Adem Uysal nezaretinde, İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Aslan ayak boyunda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, minik-1 boyda Berkay Yurdusay, minik-2 kategorisinde de Efe Akkaya finalde yenilerek ikinciliği elde ettiler.

Minik-2 boyda Kerem Bütüner ile deste büyük boy kategorisinde ise Mürsel Aslan üçün oldu.

Müsabakaları yerinde izleyen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ödül töreninde madalya takarken, derece yapan sporcuları kutladı.