Arca Çorum FK, Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği Play-Off serüveninde bu akşam Ankara Keçiörengücü ile telafisi olmayan bir maça çıkacak. Ya umutlar yeşerecek, ya da koskoca bir sezon çöp olacak.

Süper Lig’e direkt çıkacak takımlar arasında “ağır favori” olmasına rağmen yaşadığı basit puan kayıpları nedeniyle hedefinden uzaklaşıp işi play-off’a bırakan Arca Çorum FK, play-off’un ilk sınavını bu akşam Çorum’da verecek. Kırmızı-siyahlı takım, normal sezonu 7.sırada bitirerek ikili averaj üstünlüğü ile play-off’a kalan Keçiörengücü ile karşılaşacak. Erzurumspor, Amedspor ve Esenler Erokspor’un ardından 73 golle ligi en golcü 4.takım olarak kapatan Keçiörengücü, hücum hattı en güçlü takımların başında geliyor. Bu bağlamda, bu akşamki maç iki takım için de son derece zorlu geçecek. Kazanan taraf adını yarı finale yazdırırken, yenilen takım için sezon bitecek.

Normal sezonu 71 puanla 4.sırada tamamlayan Arca Çorum FK ile 60 puanla 7.olan Ankara Keçiörengücü arasında, bu akyam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Rövanşı olmadığı için, normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.