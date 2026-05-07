Arca Çorum FK, bu akşam play-off 1.turunda konuk edeceği Ankara Keçiörengücü ile 9.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Keçiörengücü ile tamamı ligde olmak üzere bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçların 6’sını Arca Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki 7 maçın 4’ü Ankara’da, 4’ü Çorum’da oynandı. Çorum temsilcisi, Ankara’da oynadığı 4 maçı da kazanarak rakibine puan vermezken, tüm kayıplarını Çorum’da yaşadı. Çorum’daki 4 maçın 2’sini kazanan Arca Çorum FK 1’ini kaybederken, 1 karşılaşma da berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 17 golüne Başkent ekibi 12 golle cevap verdi.