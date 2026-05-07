U17 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off 4.Tur maçında Arca Çorum FK dün Ankara’da İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gölbaşı Mogan 1 No’lu Saha’da oynanan maça İzmir temsilcisi etkili başladı ve 15.dakikada Necat’ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyuna ortak olan Kırmızı-Siyahlılar beraberlik golünü 32.dakikada Çınar Neşe ile buldu. İlk yarının sonlarında penaltı kazanan Arca Çorum FK bu penaltı atışından faydalanamazken dönen topta Göztepe Necat ile bir gol daha bularak skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Arca Çorum FK daha üstün oynamasına rağmen bir türlü gol yollarında üretken olamayınca karşılaşma 2-1 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı-Siyahlılar Türkiye finallerine 4.Tur’da veda etti.

SAHA: Gölbaşı Mogan.

HAKEMLER: Emre Afşar, Berat Korçam, Emir Ateş.

ARCA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U17: Oğuzhan, Gökalp, M.Emin, Çınar Neşe, Atakan, Emir Alp, Adem Efe, Furkan, Yiğit Kaplan, A.Miraç, Poyraz.

YEDEKLER: Toprak, Kartal, Çınar Güven, Yiğit Kaya, Bedirhan, Arda, Kerem, Doruk, Çınar Temir, Yusuf.

GÖZTEPE: Tolga, Hasan, Barış Efe, Ömür, Altay, Necat, Yağız Efe, Yiğit Efe, Emir, Yiğit Metin, İsmail.

YEDEKLER: Talha, Kıvanç, Efe, Furkan Efe, Emirhan, Erdem, Ali Efe, İrfan, Ulaç.

GOLLER: Dk.15 ve 45 Necat (Göztepe), Dk.32 Çınar Neşe (Çorum FK)