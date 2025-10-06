Bahçelievler Katliamı’nda öldürülen 7 TİP üyesi öğrenciden biri olan Çorumlu Salih Gevenci, ölüm yıldönümünde anılacak.

8 Ekim 1978 yılında Ankara’nın Bahçelievler semtinde öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Çorumlu Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı.

Saldırının 47. yılında Salih Gevenci'nin kabri başında Çorum, İstanbul, Ankara ve Amasya’dan gelecek arkadaşları tarafından anıldı.

Anmada ayrıca saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar da bir kez daha saygı ile yad edildi.

Muhabir: Haber Merkezi