Eğitim Sen Çorum Şubesi, “her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek hakkı sağlanmasını” istedi.

Okullarda hijyenik olmayan koşullarda öğrencilerin yemek yemesine, dışarıdan sipariş etmek zorunda kaldıkları yemeklerle gıda zehirlenmesine maruz bırakılmasına, ulaşım, güvenlik ve temizlik sorunu yaşamalarına tepki gösteren Eğitim-Sen yönetimi, sorunların acilen çözümünü talep etti.

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim hakkı sermayeye kaynak aktarmak için araç haline getirilmiş ücretsiz ders kitabı dağıtmaktan, okul inşaatlarından ve akıllı tahtalardan ibaret değildir. Eğitim hakkı, her öğrencimizin sağlıklı beslenmeleri ile başlaması gereken ve sağlıklı ortamlarda, güven içerisinde bir eğitim ortamlarında sürdürülmesi gereken bir hakkı ifade etmelidir” denildi.

Çorum Eğitim-Sen’in konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“ÖĞRENCİLER, TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA”

“Çorum’da okullarımızda öğrencilerimizin yaşadığı beslenme sorunları artık görmezden gelinemeyecek ve en acil şekilde çözülmesi gereken gündem haline gelmiştir.

Gün geçmiyor ki okullarda öğrencilerimizin öğle arası beslenme ihtiyacını gidermek için ne gibi tehlikelere maruz kaldıklarına dair yeni bir olay gün yüzüne çıkıyor.

Bir gün çocuklarımızın kapatılan okul kapılarının önünde, merdivenlerde, yerlerde sürünerek yemek yemeye çalıştığına tanıklık ediyor, ertesi gün başka bir okulda dışardan söylenen hazır gıdaya bağlı olarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını görüyoruz.”

“BESLENME SORUNU ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDİYOR”

“Sermayenin ihtiyacını karşılamak için organize sanayi bölgelerine kurulan meslek liselerinde çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kalıcı bir adım atılması gerekirken, öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının iş adamlarına rica minnet ile çözülmeye çalışıldığını biliyoruz.

Şehrin ücra noktalarına kurulan spor liselerinde öğrencilerin çiğ köfte ile beslenerek eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını ve bu koşullarda sporcu olunmadığını spor yarışmalarında aldığımız sonuçlardan görebiliyoruz.”

“DERİN YOKSULLUĞUN SONUCU”

“Anaokullarında, ilkokullarda çocuklarımızın bir bardak süt görmeden büyüdüklerini, aç susuz okula gelmek zorunda kaldıklarını her gün görüyor, yaşanan derin yoksulluğu en acısında hissedebiliyoruz.

Ertesi gün Ortaköy ilçesine yaptığımız sendikal gezilerde, evlerinin bulunduğu yerleşim yerinde okul açılmadığı için taşıma yoluyla eğitim almaya çalışan öğrencilerimizin, beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ihalelerde, öğrencilerin okullarına kadar taşınması gereken yemeğin okullara ulaştırılmadığına, öğrencilerin yemeğin bırakıldığı başka okullara türlü zorluklarla taşınmak zorunda bırakıldığına tanıklık ediyoruz.”

“GÜVENLİKTE PROBLEM VAR”

“Yine aynı ilçede servis ihaleleri ile okuldan çıkan öğrencilerin son zilden sonra evlerine taşınması gerekirken, ihaleyi alan servis şirketlerinin keyfiyetlerine bırakılmış bir şekilde akşam geç saatlerde evlerine taşındığını ve okuldan sonra servis alıncaya kadar geçen saatlerce sürede ser sefil ve güvenlikten söz edilemeyecek şekilde bırakıldığına şahitlik ediyoruz.

Peki soralım tüm bu yaşananlar bazı okullarda yaşanan münferit olaylar mıdır? Bizler biliyoruz ki elbette değil. Tüm bu yaşananlar Türkiye’nin her yerinde bütün okullarda her gün tanıklık ettiğimiz durumlar.

Bizler biliyoruz ki geçimini sağlamak için artık annelerde, babalarda kölelik koşullarında, asgari ücretin dahi altında bir ücretle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Artık çoğu öğrenci velisi öğle arasında çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli süre izin kullanamadan çalışıyorlar.”

“EĞİTİME, SAĞLIĞA KAYNAK AKTARILSIN”

“Peki bu sorunların çözümü bu kadar zor mu? Elbette değil. Çözülmesi isteniyorsa çözüm yolları üretmekte çok kolay. Ancak halkın eğitim hakkına, sağlık hakkına aktarılması gereken kaynaklar iktidarların tercihleri doğrultusunda sermaye kesimlerine daha fazla kar olarak aktarılıyor.

Eğitim Sen olarak altını bir kez daha çiziyoruz; eğitim hakkı sermayeye kaynak aktarmak için araç haline getirilmiş ücretsiz ders kitabı dağıtmaktan, okul inşaatlarından ve akıllı tahtalardan ibaret değildir. Eğitim hakkı, her öğrencimizin sağlıklı beslenmeleri ile başlaması gereken ve sağlıklı ortamlarda, güven içerisinde bir eğitim ortamlarında sürdürülmesi gereken bir hakkı ifade etmelidir.”

“SAĞLIKLI VE ÜCRETSİZ YEMEK

ÇOCUKLARIN EN DOĞAL HAKKI”

“Bizler biliyoruz ki; eğitim hakkının, içerisinde kreşlerin olmadığı, temizlik hizmetlerinin TYP, İYUP gibi adlarla İŞKUR üzerinden kölelik koşullarında personel çalıştırarak, her öğrenciye en azından günde bir öğün sağlıklı, ücretsiz yemek sağlamaktan kaçınarak, rantiyeye dönüştürülmeye çalışılan okul kantini anlayışı ile sağlanamayacağı açıktır.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak tüm yetkili mercileri bu konuda adım atmaya, en acil şekilde bütün öğrencilerimizin en az günde bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek hakkından faydalanabileceği düzenlemeleri hayata geçirmeye, öğrencilerimizin temiz içme suyuna erişiminin ücretsiz olarak güvence altına alınmasına ve tüm halkımızı bu taleplerimize destek olmaya çağırıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi