Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor’la oynadığı yeni sezonun ilk hafta maçında sakatlanan Suat Kaya ve Kabongo Kasongo’nun MR sonuçları belli oldu. İki futbolcudan da kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu golcü Kasongo’nun 4-6 hafta, Suat Kaya’nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kabongo kasongo ve Suat Kaya’nın Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş olup; Kabongo Kasongo’nun, hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 4-6 hafta planlanmıştır.

Suat Kaya’nın ise adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 2-3 hafta planlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”