Trendyol 1. Lig’de yarın oynanacak 36. hafta karşılaşmalarını hem televizyon ekranlarından hem de YouTube üzerinden sporseverlerle buluşturuyor.

Arca Çorum FK ile Sivasspor maçı beinsports max2 kanalından yayınlanacak.

TRTspor ise maçları dönüşümlü olarak konferans sisteminden yayınlayacak.

Ligin kaderini belirleyecek karşılaşmalar öncesinde yayın, pazar günü saat 15.00’te beIN SPORTS HABER ekranlarında başlayacak.

Turgay Keskin’in sunumunu, Tunç Kayacı’nın yorumculuğunu üstleneceği program; hem beIN SPORTS HABER kanalından hem de beIN SPORTS TÜRKİYE YouTube üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Konferans yayınının yanı sıra, taraftarların takımlarının maçlarını kesintisiz şekilde takip edebilmeleri için karşılaşmalar, beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.