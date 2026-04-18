Üç sezondur U-17 Ligi’nde mücadele eden ve bir sezon da 3. Lig deneyimi yaşayan takım, elde ettiği sportif başarıların yanı sıra milli takım alt yaş kategorilerine oyuncu göndermesiyle de dikkat çekiyordu. Ancak kulüp yönetimi, mevcut şartlar altında liglerin değerinin düştüğünü belirterek bu sezon sahada yer almayacaklarını açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Atlı tarafından yapılan açıklamada, altyapısı bulunmayan bazı kulüplerin maddi imkanlarla liglere dahil olmasının rekabet ortamını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada, “Oyuncu havuzumuz ve yeterli sayımız olmasına rağmen lige katılmama kararı aldık. Ligin sportif değerinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Takımımızda tamamen Çorumlu oyunculara öncelik veriliyor. Dış transferlerimiz oldukça sınırlı. Bu yönüyle kulübümüz kentin değerlerini sahaya yansıtan bir yapı halindedir” dedi.

Atlı açıklamasının devamında son dönemde yaşanan toplumsal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra federasyon kararlarının kulüpleri zor durumda bıraktığına dikkat çekerken, özellikle gençlere ulaşma ve onları spor yoluyla sosyalleştirme çabalarının sekteye uğradığı ifade etti.

Takımın ligden çekilmesine rağmen faaliyetlerini durdurmadığı ve antrenmanların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Atlı, “Futbol oynamak isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Bir sonraki sezona TFF’nin şartları iyileştirmesi halinde maddi ve manevi olarak daha güçlü hazırlanmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.