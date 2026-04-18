Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası 13-16 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda özel öğrencinin mücadele ettiği şampiyonada Çorum’da faaliyet gösteren 100.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden İsmail Berat Terzi Yıldız Erkekler Down kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okul yönetiminden konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Öğrencimizin başarılarının devamlılığını diliyor onu bu yarışmaya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmenleri Hüseyin Zor ‘a, Fatma Aydın'a ve Özel Eğitim Öğretmeni Ömer Cebeci’ye teşekkür ediyoruz” denildi.