Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Osmancık’ta sona erdi. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ilk maçında Tokat Erbaaspor’u 3-0 yenerek gruplara harika bir başlangıç yapmıştı. Grubundaki ikinci maçında Amasya Merzifon Akademi ile karşılaşan genç sultanlar Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan bu maçı da 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildi. Dün son maçını Yozgat temsilcisi ile oynayan Kırmızı-Beyazlılar bu maçı da 25-13, 25-17 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kazanarak grubunu yenilgisiz lider tamamladı ve yarı final gruplarına adını yazdırmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA