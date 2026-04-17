Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Kırıkkale’de yapıldı. Çorum şampiyonu Dinamikspor grubunda ilk maçında Sinop temsilcisini, ikinci maçında ise Çankırı temsilcisini, üçüncü maçında ise Kırıkkale temsilcisini 3-0 yenmeyi başardı. Grubundaki dördüncü maçını Ankara temsilcisi Başkent Arma SK ile oynadı. Dinamikspor’un midi sultanları bu maçı 26-10, 25-9 ve 25-12’lik setlerle 3-0 kaybederek 9 puanda kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Türkiye finallerine buruk bir şekilde veda etmek zorunda kaldı.