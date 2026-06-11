Çorum, korfbol branşında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Korfbol Şampiyonası, 12-14 Haziran tarihleri arasında ilk kez Çorum’da düzenlenecek.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’nin farklı illerinden gelen 15 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyonda ev sahibi Çorum’u Efor Spor Kulübü ile Çorum Gençlikspor temsil edecek.

Şampiyonaya Kurtalan Şen SK, Adil Sani Konuk SK, Kocaeli 1937 SK, Eski Öğretmenler SK, Metus Akademi SK, İstanbul Gençlik SK, Karşıyaka, İstanbul Korfbol SK, Bir Sekiz SK, Kütahya GM, Batman Spor Lisesi ve Tokat Anadolu Lisesi’nin yanı sıra Çorum temsilcileri katılacak.

Şampiyona öncesinde teknik toplantı bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Toplantıda müsabaka programı, maç saatleri ve fikstür netlik kazanacak.

“HER ANLAMDA HAZIRIZ”

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Ali Haydar Teke, organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Çorum’un ilk kez korfbol branşında böylesine önemli bir Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şampiyonaya katılacak takımları en iyi şekilde ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Teke, “Çorum olarak organizasyona her anlamda hazırız. Şehrimize gelecek takımlarımızı en güzel şekilde misafir edip yine en güzel şekilde uğurlayacağız. Şampiyonaya katılan tüm sporculara ve takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Üç gün sürecek organizasyonda genç sporcular hem Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek hem de korfbolun gelişimine katkı sağlayacak.