Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası Gaziantep’te devam ediyor. Gençler, yıldızlar ve küçükler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen şampiyonanın ilk gününe Çorum temsilcisi TED Koleji öğrencileri damga vurdu. Sabah seansında 200 metre çift palet kategorisinde yarışan TED Koleji öğrencilerinden Deniz Ece Dugan Türkiye birincisi olarak altın madalya, Beren Koldaş ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 200 metre su üstünde yarışan Asya Akoğlu da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan bir diğer isim oldu.

Muhabir: RIFAT KARA