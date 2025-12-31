Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da Ekrem Sütlü’nün istifasıyla boşalan ve Furkan Köseoğlu’nun geçici olarak yürüttüğü teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Sakaryaspor’un geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Enes Zengin, teknik direktör sorununu Hakan Kutlu ile anlaşarak çözdü. 53 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hakan Kutlu bu sezona 1.Lig ekiplerinden Vanspor’da başlamıştı.