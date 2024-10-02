Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da Suat Kaya ile yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal’ın getirildiği belirtildi.
Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, en son geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’i şampiyon yapıp 1.Lig’e çıkarttı. 60 yaşındaki deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde A2 Milli Takım’ın yanı sıra Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Kardemir Karabükspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Amed Sportif Faaliyetler’i çalıştırdı.
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