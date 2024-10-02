Turuncu-beyazlı taraftarlar, sahalarında aldıkları 2-0’lık yenilgi üzerine yönetimi istifaya davet ederken, istifa haberi Başkan Asil Bostancı’dan geldi. Galatasaray’ın eski yöneticilerinden, ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın damadı olan Asil Bostancı yaptığı açıklamada, “Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi