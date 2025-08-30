Arca Çorum FK, Pazar günkü Keçiörengücü maçıyla birlikte profesyonel liglerde 456. Kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 455 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 198 galibiyet, 123 beraberlik, 134 yenilgi alarak 717 puan toplarken, attığı 653 gole karşılık 481 gol yedi.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 228 karşılaşmada ise 79 galibiyet, 62 beraberlik, 87 yenilgi aldı. Hanesine 299 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 275 kez havalandırırken, kendi kalesinde 263 gol gördü.

455 maçın 227’sini sahasında oynayan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda ise 119 galibiyet, 61 beraberlik, 47 yenilgi alıp 418 puan topladı. Arca Çorum FK attığı 378 gole karşılık kalesinde 218 gole engel olamadı.