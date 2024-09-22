Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’un Kulüp Başkanı Gökhan İn’e tokat atan şahsın tutuklandığı açıklandı.

Sosyal medyada, bir şahsın Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’le tehditvari konuşup tokat attığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, tokat atan kişinin kulübün geçen ay istifa eden reklam ve sponsorluktan sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu tespit edildi.

Cengiz Şen’in, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alınıp Sakarya'ya götürüldüğü ve emniyetteki işlemleri tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şen’in sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe “yağmaya teşebbüs” suçundan tutuklanıp ceza evine gönderildiği, görüntüleri çeken Semih İlkis’nin ise her yerde arandığı kaydedildi.