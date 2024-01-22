Başkan Genç, yaptığı paylaşımda, “TFF ve hakemler tarafından Sakaryaspor’umuza çekilen operasyonun galasını bu akşam hep beraber seyrettik. 4 maç saha blok kapattınız, oyuncularımızı haksız kartlarla cezalandırdınız, sezon başından beri aleyhimize sayısız kararlar verdiniz. Operasyon çocuklarına rağmen sezon sonunda biz şampiyon olacağız.

Liglerde alınan, alınamayan kararlar, verilen ve verilemeyen(!) cezalar ortada. Bakalım sezon sonunu nasıl göreceğiz hep beraber.

Sözüm muhataplarına! Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız” ifadelerini kullandı.