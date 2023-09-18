Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırmızı-siyahlı takım 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla, Cumartesi günü oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.

İznin ardından saat 16.30’da tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar saat 18.30’da haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yapılan antrenmana hasta olan Ferhat katılmazken, Atakan Cangöz ve Ologo salonda çalıştı. Haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.