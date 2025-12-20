Arca Çorum FK, Pazar günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında konuk edeceği Sakaryaspor’la resmi maçlarda 9.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sakaryaspor’la bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünü Çorum temsilcisi, 3’ünü ise Sakarya ekibi kazanırken, 2 karşılaşma berabere bitti. Sakaryaspor’un 11 golüne Arca Çorum FK 8 golle cevap verdi.

İki takım arasında Çorum’da oynanan 4 maçın 2’sini Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Sakarya’da oynanan maçlarda ise 1 galibiyet alan Arca Çorum FK 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, attığı 5 gole karşılık 10 gol yedi.