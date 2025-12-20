Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 469 kez puan maçına çıktı. Çorum temsilcisi bu maçlarda 3’ü hükmen 203 galibiyet, 128 beraberlik alarak 737 puan topladı. 138 maçta ise sahadan puansız ayrılan kırmızı-siyahlılar attıkları 672 gole karşılık 499 gol yediler.

Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 233 maçta ise 122 galibiyet, 64 beraberlik, 47 mağlubiyet aldı. Hanesine 430 puan yazdıran Çorum temsilcisi attığı 387 gole karşılık kalesinde 221 gol gördü.

Deplasmanda oynanan 236 karşılaşmada da 81 galibiyet, 64 beraberlik, 91 yenilgi alan Arca Çorum FK 307 puan toplarken, 285 gol atıp 278 gol yedi.