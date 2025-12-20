Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Mersin temsilcisi Yücelen Anamurspor bugün Çorum’da kozlarını paylaşacak. Play-Off iddiası olan iki takımın mücadelesi saat 16.00’da Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise 1954 Adanaspor ile Arkasspor, Osmangazi Belediyespor ile Düzce Belediyespor, Şiran Akademi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyespor, Onikişubat Belediyespor ile Ziraat Bankkart ve Niksar Belediyespor ile TVF Spor Lisesi karşı karşıya gelecek.