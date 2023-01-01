İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde kaçak sigara üretilip satıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 4 bin 220 sahte bandrollü makaron, 11 kilogram 494 gram kıyılmış tütün, 37 bandrolsüz sigara ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

(AA)

